Adıyaman’da İşçi Kule Vince Çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde devam eden bir inşaatta çalışan bir işçi, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kule vinç üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı ve işçiyi ikna etmek için uzun bir süre boyunca çaba gösterildi.

İKNA SÜRECİ

Görevlilerin yaptığı görüşmeler sonucunda işçi, ikna edilerek vincin tepe noktasından indirildi. İşçinin ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

