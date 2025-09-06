Adıyaman’da İşçi Kule Vinde İntihar Girişimi

İNŞAATTA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde devam eden bir inşaatta çalışan bir işçi, alacağını tahsil edemediği yönündeki iddialar sonucunda kule vincin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay, inşaat alanında paniğe neden oldu.

EĞİTİM VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Çevredeki güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler işçiyi ikna etmek amacıyla uzun bir süre çaba gösterdi. İkna çalışmaları sonucunda işçi, görevlilerin görüşmeleri neticesinde bulunduğu yerden indirildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İkna edilen işçinin ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Bu olay, işçi hakları ve çalışma koşullarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.