Adıyaman’da Şahısları Bıçaklayarak Kaçtılar

OLAYIN DETAYLARI

Adıyaman’da 3 kişi, yere yatırdıkları bir adamı şiddetle dövdükten sonra bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, olaya dair görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

TARTIŞMA VE KAVGA

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3034 Sokak’ta Batuhan T. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şahıs arasında bir tartışma başladı. Tartışma hızla kavgaya dönüşerek olumsuz bir sonuç doğurdu. Kimliği belirsiz olan şahıslar, Batuhan T.’yi bacağından bıçakladı ve ardından olay yerinden hızla kaçtı.

SALGIN DURUMU VE POLİS ÇALIŞMALARI

Batuhan T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için yoğun bir çaba içerisine girdi. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.