Adıyaman’da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

adiyaman-da-tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-devrildi

KAZA MEVKİİ VE OLAYIN SEBEBİ

Adıyaman’ın Tut-Adıyaman kara yolunun 8. kilometresinde, Ağbelin Tepesi’nde bir kaza gerçekleşti. Kilis’ten Adıyaman’ın Tut ilçesine Antepfıstığı toplamak üzere giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün freni patladı. Bu durum sonucunda minibüs, freni patladığı anda şarampole devrildi ve yan yattı.

YARALILAR VE DURUMU

Kazada, sürücüle birlikte minibüste bulunan 23 kişiden 19’u yaralandı. Olayın ardından, bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere taşındılar. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

İnegöl’de Balkon Düşmesi, Çocuk Yaralandı

Bursa'da ikinci kattaki balkondan düşen bir çocuk, ciddi yaralar aldı. Olayın ardından acil müdahale için hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde liderler düzeyinde bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

