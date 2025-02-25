Adıyaman’da Usulsüz Rapor İddiası Operasyonu

ADIYAMAN’DA USULSÜZ RAPOR İHBARI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde usulsüz olarak sağlık raporu düzenlendiği yönünde gelen ihbarı değerlendirerek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlattı. Bu operasyon sonucunda, raporların usulsüz bir şekilde düzenlendiği tespit edildi ve 33 zanlı gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN EVRAKLARIN İNCELENMESİ

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı evraklar, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.