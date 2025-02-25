Adıyaman’da Usulsüz Rapor Operasyonu: 33 Gözaltı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği yönünde gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği yaparak çalışma yaptı. Ekipler, raporların usulsüz şekilde düzenlendiğini belirleyerek 33 kişiyi gözaltına aldı.

DELİLLERİN İNCELENMESİ

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı evraklar ele geçirildi. Bu evraklar incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürülüyor. Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri ise devam ediyor.