Adnan Oktar Davasında Üç Suçtan Beraat

ADNAN OKTAR DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Tüm Türkiye’nin gündemini meşgul eden Adnan Oktar davasında önemli bir adım atıldı. 24 farklı suçtan yargılanan Adnan Oktar ve diğer 18 sanık, yeniden mahkeme önüne çıktı. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada karar açıklandı.

Mahkemede esasa ilişkin savunmasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların kaçakçılık ve sahte belge düzenleme suçlamalarıyla ilgili herhangi bir somut usulsüzlük tespit edilemediğini ifade ederek, bu suçlar için beraat talep etti. Mütalaada, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının dosyadan ayrılması gerektiği belirtildi.

Oktar, savunmasında suçlamaları kesin bir dille reddetti. “Kaçakçılık diye bir şey yok, bu bir kumpas. Ben 70 yaşındayım, trafik cezam bile yok. Birdenbire 30 tane suçu işleten insan haline geldim, yalan ve iftira. Mehdiyet dışında İslam aleminin birleşmesi mümkün değil. Ben Mehdi değilim ama müjdeleyeceğim,” şeklinde konuştu.

BİRKAÇ SUÇTAN BERAAT

Mahkeme heyeti, Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna ve Sinem Hacer Tezyapar’ın da aralarında bulunduğu sanıkların “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgeyi bozmak ve yok etmek” ve “kaçakçılık” suçlarından beraatlerine hükmetti. Ayrıca, sanık Çağlar Keşkek’in “kaçakçılık” ve “resmi belgede sahteciliğe yardım”, Uğur Şahin’in ise “kaçakçılık” suçlarından beraat ettiği öğrenildi. Sanık Ayşe Osma’nın “görevi kötüye kullanma” suçundan beraat kararı aldığı, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarının ise bu davadan ayrılacağı bildirildi.

8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Diğer yandan, Adnan Oktar’ın liderliğindeki suç örgütüne dair yürütülen 215 sanıklı davada, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022’de Oktar’a toplam 891 yıl hapis cezası vermişti. Örgüt yöneticisi sıfatıyla diğer sanıkların işledikleri suçlardan da sorumlu tutulan Oktar, toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.