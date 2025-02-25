Afganistan’daki Selde 21 Ölü 6 Yaralı

AFGANİSTAN’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR VE SEL OLAYLARI

Afganistan genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve kar yağışı, ciddi sorunlara yol açıyor. Ülkenin batısındaki Farah vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel felaketlerine neden oldu.

YAŞANAN CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Afet Yönetim Kurumu Başkanı Mohammad Israel Sayar, “Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını” belirtti. Bu durum, bölgedeki acil durumların ciddiyetini ortaya koyuyor.

METEOROLOJİK UYARILAR YAPILDI

Meteoroloji servisi, ülkenin 34 eyaletinden 32’sinde kar yağışı ve yağmur ile birlikte ani sel uyarısında bulundu. Yetkililer, bu noktada halkın dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.