Afganistan’daki Şiddetli Yağış Felaketi

Afganistan, Pazartesi gününden itibaren devam eden yoğun yağmur ve kar yağışıyla başa çıkmaya çalışıyor. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Abdullah Jan Saiq, özellikle Farah, Kandahar ve Helmand vilayetlerinde ciddi kayıplar yaşandığını ifade etti.

OLUMLAR VE ZARARLAR

Saiq’in açıklamasına göre, meydana gelen felaket sonucunda şu ana kadar 36 kişi hayatını kaybetti ve 40 kişi yaralandı. Felaketin yıkıcı etkileri bununla sınırlı kalmadı. 240 ev tamamen yıkılırken, 61 ev hasar gördü ve yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Etkilenmiş bölgelere acil yardım ekipleri yönlendirildi. Saiq, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ULAŞIMDAKİ SIKINTILAR VE RİSKLER

Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı bölgelerde yollar kapandı. Bayındırlık Bakanlığı ile iş birliği yapılarak ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Özellikle Farah vilayeti, yaşanan felaketten en fazla etkilenen yerler arasında yer alıyor. Dün yaşanan sel felaketinde en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Afganistan Meteoroloji Servisi, ülkenin 34 vilayetinden 32’sinde kar yağışı ve sağanak yağmurun devam edeceğini bildirerek, ani sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı.