Afrika Uluslar Kupası Finali Hükmen Fas’a Verildi

Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu’nun açıklamasına göre, Senegal’in 35. Afrika Uluslar Kupası finalinin hükmen kaybedildiği ve maç sonucunun Fas takımı lehine 3-0 olarak kaydedildiği ifade edildi. Finalde Senegal’a 1-0 yenilen Fas’ın, rakip takımın oyuncuları ve teknik ekibinin maçtaki itirazları ve sahayı terk etmesi nedeniyle şampiyon ilan edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Fas Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından yapılan itirazın şekli itibarıyla kabul edilebilir olduğuna ve itirazın onaylandığına karar verilmiştir. Senegal Futbol Federasyonu’nun takımının davranışlarıyla Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği’nin 82. maddesini ihlal ettiği ilan edilmiştir. Afrika Uluslar Kupası Tüzüğü’nün 84. maddesi uyarınca Senegal takımının maçı hükmen kaybettiği ve maçın sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu lehine 3-0 olarak kaydedildiği ilan edilmiştir” denildi.

SENEGAL, TARİHE GEÇEN FİNALİ UZATMALARDA KAZANMIŞTI

Afrika Uluslar Kupası’nı uzatmalarda ev sahibi Fas’ı 1-0 mağlup eden Senegal, tarihi bir başarı elde etmişti. Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf’un, Faslı oyuncu Brahim Diaz’a ceza sahasında gerçekleştirdiği müdahale sonrasında VAR incelemesi yapılmış ve Fas penaltı kazanmıştı. Senegalli futbolcuların penaltı kararına yönelik itirazları nedeniyle oyun uzun bir süre durmuştu. Senegalli oyuncular, sahadan çekilerek soyunma odasına gitmiş, fakat daha sonra tekrar sahaya dönmeleriyle birlikte Fas’tan Brahim Diaz’ın 90+24. dakikada kullandığı penaltıyı Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

UZATMALARDAN SONRA SENEGAAL GALİP GELMİŞTİ

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye’nin attığı golle 1-0 öne geçmişti. Karşılaşma boyunca başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası’nı müzesine götüren takım olmuştu.