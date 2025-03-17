Ağabeyinin Özcan Deniz’e Suçlamaları Var

DİYALOG PENCERESİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Diyalog penceresinin başlangıcıyla ilgili olarak ESC tuşu işlemi iptal edip pencereyi kapatacaktır.

ERCAN DENİZ’İN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALARI

Şarkıcı Özcan Deniz ile uzun bir zamandır sorunlar yaşayan ağabeyi Ercan Deniz, “Neler Oluyor Hayatta” programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Vergi kaçırmakla suçladığı kardeşi Özcan Deniz’i ihbar eden Ercan Deniz, “Kendimi de onları da yakmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Bu itiraftan sonra ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programında konuşan ağabey Deniz’in sözleri, ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in başını hayli ağrıtacak gibi görünüyor.