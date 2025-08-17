Ağaç Devrildi, Tiyatro Oyuncusu Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Orta Mahalle Nur Sokak’ta gerçekleşti. Rüzgarın etkisiyle caddeye sürüklenen plastik bir tabureyi yakalamaya çalışan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar sonucu gövdesinden koparak yola devrilen bir ağacın altında kaldı.

MAHSUR KALDIĞI ANI GÖRENLERİN İHBARI

Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirerek yardım çağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredeki kişiler, İbrahim Yıldız’ı ağacın altından çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri, oyuncunun durumunu kontrol ettiğinde ağır yaralı olduğunu tespit etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yıldız, ambulansla bir hastaneye sevk edildi ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olay sırasında ağacın, oyuncu Yıldız’ın üzerine devrildiği anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.