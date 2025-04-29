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Aghol’den Bedelsiz Sermaye Artırımı Talebi

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SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin mevcut esas sermayesinin 243.534.517,96 TL olduğu bilgisini verdi. Şirket, bu sermayeyi % 900 oranında artırmayı planlıyor.

YENİ SERMAYE HEDEFİ

Sermaye artışı, şirketin iç kaynaklarında bulunan sermaye düzeltme farklarından karşılanacak. Bu doğrultuda yeni sermaye, 2.435.345.179,60 TL’na çıkarılacak. Şirket, sermaye artışının onayı için 28.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

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