Aghol Sermaye Artırımı Başvurusu Yapıldı

SERMAYE ARTIRIMI İÇİN YAPILAN BAŞVURU

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada, şirketin 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanarak % 900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL’na çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

SERMAYE ONAYI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU’NA BAŞVURU

Bu sermaye artırımına ilişkin onayın alınması amacıyla 28.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu ifade edildi. Şirket, bu süreç içerisinde gelişmeleri takip ederek yatırımcıları bilgilendirmeye devam edecek.