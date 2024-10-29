Ağrı Dağı’nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Birçok inançta kutsal kabul edilen ve terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan Ağrı Dağı, bu kez Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen 35 dağcı, bayram mutluluğunu zirve tırmanışıyla taçlandırmak için Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na yöneldi.

ZOR HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN ZİRVE

Hava koşullarının zorluğuna rağmen zirve tırmanışını tamamlayan grup, zirvede Türk Bayrağı’nı gururla dalgalandırdı. Bayramın anlam ve önemini vurgulayan bu etkinlik, dağcıların azmiyle birleşerek unutulmaz bir anı haline geldi.