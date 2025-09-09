Ağrı Dağı’nda Kayalar Yuvarlandı

Gündem

YAZ MEVSİMİNİN ETKİLERİ

Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nda sıcak hava dalgası sebebiyle kayalar yerinden kopup yamaçlardan yuvarlandı. Eteklerde yaşanan bu doğal olay, görsel bir şölen sunarken dağcılar ve ziyaretçiler için tehlike teşkil ediyor.

KAYALARIN HAREKETİ

Görüntülerde, güneşin etkisiyle ısınan kayaların büyük seslerle parçalanarak aşağıya yuvarlandığı gözlemleniyor. Yoğun toz bulutlarının yükseldiği yamaçlarda, kaya parçalarının hızla hareket ettiği anlar dikkat çekiyor.

Bölgedeki rehberlerden Cuma Saltık, uzun bir süredir burada çalıştığını belirterek, “Küresel ısınma doğanın dengesini ciddi şekilde etkiliyor. Ağrı Dağı’nda bile bu değişimi artık açıkça görmeye başladık.” ifadelerini kullandı.

