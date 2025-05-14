Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi İddiası

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen araştırmacılar, Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’nın derinliklerinde Nuh’un Gemisi’nin kalıntılarını bulmaya çalışıyor. İncil’e göre bu dev yapım, 4 bin 300 yıldan fazla bir süre önce meydana gelen büyük bir sel olayında insanları ve her türlü hayvanı kurtarmıştı.

ARAŞTIRMADA İDDİALAR ORTAYA ÇIKIYOR

Ağrı Dağı çevresindeki Durupınar Formasyonu’nda çalışmalar yürüten bir grup Amerikalı araştırmacı, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluklar tespit ettiklerini öne sürdü. Bağımsız araştırmacı Andrew Jones, yeraltı radarından faydalanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel bulduğunu ifade etti.

İNCİL TARİFİYLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

İddialara göre gerçekleştirilen taramalar, geminin üç güverteye sahip olduğunu belirten İncil anlatımıyla örtüşen, yerin altında üç katman gösterdi. Şu ana kadar yapılan taramalarda yüzeyin yaklaşık 6 metre altına kadar genişleyen açısal yapılar keşfedildi. Bu yapılar, güverte benzeri bir platformun altındaki odaları temsil ediyor olabilir.

İÇİ YÜRÜNEBİLECEK BİR TÜNEL BULUNDU

Araştırma ekibinden bir uzman, “Tekne şeklindeki yapının içindeki otların, çevresindeki alanla karşılaştırıldığında farklı bir renk tonunda olduğunu fark ettik” dedi. Oluşumun bir ucundan ortasına kadar uzanan tünelin, insanın yürümesi için yeterince geniş olduğu da aktarıldı. Ayrıca iç kısımdaki potasyum seviyeleri, çevreye göre yaklaşık yüzde 40 daha yüksek.

AĞRI DAĞI’NDA TARİHİ İZLERİ BULMAK

Ağrı Dağı’nın sadece 29 kilometre güneyinde yer alan Durupınar Formasyonu, modern tarihte yalnızca bir asırdan daha kısa bir süredir tanınıyor. Yerel kaynaklara göre, Mayıs 1948’de yaşanan yoğun yağışlar ve depremler, çevredeki çamurun akmasıyla bu gizemli oluşumu gün yüzüne çıkardı. Daha sonra bir çoban tarafından keşfedildi.

İNCİL AĞRI DAĞI’NIN İZİNİ SÜYOR

İncil’e göre, Nuh’un Gemisi, dünyayı sular altında bırakan 150 günlük tufandan kurtulduktan sonra Ağrı Dağı’na yerleşti. İlginç bir şekilde, keşfedilen oluşum, geminin forma ve boyutlarıyla örtüşen bir zirve yakınında konumlanıyor. İncil’deki ölçülere göre geminin uzunluğu 155 metre, genişliği 26 metre ve yüksekliği ise 16 metre olarak belirtiliyor. Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’na oturduğu fikri, uzun zamandır tartışmalara neden oluyor.