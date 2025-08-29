Ağustos Ayı Enflasyon Beklentisi Açıklandı

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirdiği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 olarak belirlendi. Ekonomistlerin ağustos dönemi için enflasyon beklentileri ise yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON ORANLARI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63’e düşeceği öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 sonu için belirlediği enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 seviyesine ulaştı. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 2,06 artış göstermişti.

GELECEK YIL DÜŞÜK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı boyunca, ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler, çeşitli aylık dönemler için incelenecek. Ekonomilerin gelecekteki ekonomik performansları üzerinde önemli etkilere sahip olabilecek bu veriler, piyasa hareketlerini de yönlendirebilir.