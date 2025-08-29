Ağustos Ayı Enflasyon Beklentisi Açıklandı

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yapılan anket sonuçları, 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine dair önemli bilgiler sunuyor. Bu ankete, 25 ekonomist katıldı ve ağustostaki aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 olarak belirlendi. Ekonomistlerin aylık beklentileri ise yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 arasında değişiyor.

Yapılan anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisinin ortalaması (yüzde 1,79) doğrultusunda, bir önceki ay yıllık enflasyonun yüzde 33,52 seviyesinden yüze 32,63’e gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi, ağustos dönemi itibarıyla yüzde 29,70 olarak kaydedildi. Temmuz ayında ise Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,06’lık bir artış göstermişti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GERÇEKLEŞMELER

2025 yılı boyunca ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşme durumu ise çeşitli dönemlerde dikkat çekiyor. Bu bağlamda, aylara göre değişkenlik gösteren beklentiler, ekonomik durumlar ve gelişmelerle doğrudan ilişkilendiriliyor.