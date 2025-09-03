Ağustos Dış Ticaret Açığı Yüzde 16,7 Düştü

Dış Ticaret Açığı Verileri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ait dış ticaret açığı verilerini kamuoyuna sundu. Bakan Bolat’nın verdiği bilgilere göre ağustos ayında mal ihracatı 21 milyar 795 milyon dolar şeklinde belirlendi. Bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9’luk bir azalmayı işaret ediyor.

İthalat ve Dış Ticaret Açığındaki Gelişmeler

Bu dönemde ithalat ise yüzde 3,9’luk bir düşüşle 25 milyar 963 milyon dolara geriledi. Böylece ithalat, 11 aylık bir aradan sonra ilk defa bir düşüş göstermiş oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 16,7’lik bir azalışla 4 milyar 168 milyon dolara düştü. Sonuç olarak, bu oran son 46 ay içerisindeki en düşük aylık dış ticaret açığını oluşturdu.