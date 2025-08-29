Ekonomi

Ağustos Enflasyon Beklentisi Açıklandı

agustos-enflasyon-beklentisi-aciklandi

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik yapılan beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 olarak belirlendi. Bu çerçevede, ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon öngörüleri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin belirlediği ağustos ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,79 ile, bir önceki ayki yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, ekonomistlerin 2025 yılının sonuna kadar olan enflasyon beklentisi ağustos itibarıyla yüzde 29,70 seviyesinde oluştu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 2,06 oranında bir artış göstermişti.

2025 yılı için ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler, belirlenen aylara göre farklılık gösteriyor. Bu veriler, ekonomistler arasında yapılan anket değerlendirilmeleriyle oluşturulmuş durumdadır.

ÖNEMLİ

Gündem

Bodrum’da Kaza: Genç Turizmci Öldü

Bodrum'da bir otomobilin çarptığı motosikletli genç turizmci kaza yerinde hayatını kaybetti.
Gündem

AB, Damga Yerini Dijital Sisteme Bırakıyor!

Avrupa Birliği, pasaportlarda kullanılan damga uygulamasını sona erdirerek yeni bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor. Bu değişiklik önemli bir yenilik olarak gündeme geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.