Ağustos Enflasyon Beklentisi Açıklandı

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik yapılan beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 olarak belirlendi. Bu çerçevede, ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon öngörüleri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin belirlediği ağustos ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,79 ile, bir önceki ayki yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, ekonomistlerin 2025 yılının sonuna kadar olan enflasyon beklentisi ağustos itibarıyla yüzde 29,70 seviyesinde oluştu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 2,06 oranında bir artış göstermişti.

2025 yılı için ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler, belirlenen aylara göre farklılık gösteriyor. Bu veriler, ekonomistler arasında yapılan anket değerlendirilmeleriyle oluşturulmuş durumdadır.