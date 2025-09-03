Ağustos Enflasyon Rakamları Açıklandı

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK’e göre, 2025 yılı Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (2003=100) bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla artış oranı yüzde 21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,95 oldu. On iki aylık ortalamalar dikkate alındığında, artış oranı yüzde 39,62 şeklinde gerçekleşti. Ekonomistler, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’nde ağustosta TÜFE’nin yüzde 1,79 artacağını öngörüyordu, bu rakamın üstünde bir sonuç geldi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ağustosta E-TÜFE’nin yüzde 3,23 arttığını belirtti. Son 12 aylık dönem için tüketici fiyat endeksi artışının yüzde 65,49 olduğunu vurguladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nin ağustosta aylık yüzde 1,84 ve yıllık yüzde 40,83 oranında arttığını bildirdi. Temmuz ayında TÜİK’e göre tüketici enflasyonu aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 33,52 düzeyindeydi.

KONUT ENFLASYONU YÜKSELİYOR

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 ve konutta yüzde 53,27 şeklinde belirlenirken, bu grupların yıllık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 oldu. Ana harcama grupları arasında yıllık bazda en yüksek artış ise eğitimde gerçekleşti ve bu artış oranı yüzde 60,91 oldu.

Aylık DEĞİŞİMLER TABLOSU

Aylık bazda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, ulaştırmada yüzde 1,55 ve konutta yüzde 2,66 şeklinde kaydedildi. İlgili grupların aylık değişime etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 olarak belirlendi. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış ise yüzde 6,04 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.

ENDKSİNDE ARTILAR VEGÜNDE DÜŞÜŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ağustos ayı itibarıyla, endekste yer alan 143 temel başlıktan 20’sinin endeksinde düşüş yaşanırken, 4 başlığın endeksinde herhangi bir değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış kaydedildi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87, bir önceki yılın same ayına göre yüzde 32,71 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre ise artış oranı yüzde 39,07 olarak gerçekleşti.