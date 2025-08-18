Ahmed Şara’nın Çelişkili Sinyal Açıklaması

SURİYE CUMHURBAŞKANI TOPLANTIDA GÖRÜŞMELERİ PAYLAŞTI

Suriye’nin Şam kentindeki Muhacirin Sarayı’nda bazı bakanların da katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İdlibli siyasetçiler, akademisyenler ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Şara, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart’ta imzalanan mutabakat konusundaki eleştirilerini dile getirdi.

Şara, SDG ile imzalanan mutabakatın uygulama mekanizmaları üzerine devam eden görüşmelerde, “SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. Ancak, SDG’nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleri ile sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, “10 Mart Mutabakatı’nda Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye’nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır” ifadesini kullandı.

MUTABAKATIN UYGULANMASI İÇİN YIL SONUNA KADAR SÜRE VAR

Cumhurbaşkanı Şara, mutabakatın uygulanması için yıl sonuna kadar bir zaman dilimi bulunduğunu belirterek, uluslararası aktörlerin Suriye’nin kuzeydoğu meselesinin barışçıl yöntemlerle çözülmesine destek verdiğini vurguladı. “Bu konuda iyimserim. Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek. Suriye, topraklarının bir zerresinden bile vazgeçmeyecek” dedi.

İSRAİL’İN MÜDAHALELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca Şara, Suriye’nin güneyindeki Süveyda iline yönelik de açıklamalarda bulundu. “Güney bölgesine müdahale edebilmek için gerekçeler aranıyor. İsrail, Süveyda’da doğrudan müdahalede bulunuyor” şeklinde ifade eden Şara, klasik yöntemlerin dışında müdahale yollarına çıkıldığını ve sonuçların ise doğrudan görüleceğini ifade etti.

BÖLÜNME TEHLİKESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Son olarak, Suriye’nin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını belirten Şara, “Suriye’yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir. Gerçek dışı fikirleri sahiplerini intihara sürükler. Bölünme için gerekli faktörler Suriye’de hiç kimsenin elinde değildir” dedi. Ayrıca, Suriye toplumunun bölünecek bir toplum olmadığını ve bazı bölgelerde bu yönde görüşlerin bulunsa da halkın bölünmeye karşı olduğunu vurguladı.