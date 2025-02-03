More
Dünya

Ahmed Şara Türkiye’ye Geliyor

ahmed-sara-turkiye-ye-geliyor

SURİYE’DEKİ GEÇİŞ SÜRECİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Suriye’deki geçiş sürecinin lideri olan Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak üst düzey görüşmeleri kapsıyor.

KRİTİK GÖRÜŞMELERDE ANA BAŞLIKLAR

Türkiye-Suriye ilişkilerinin tekrar güçlenmesi açısından önemli bir rol oynayacak bu ziyarette, Suriye’deki son gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Görüşmelerde özellikle şu konular öne çıkıyor:

– Suriye’nin ekonomik toparlanması için atılacak adımlar
– Bölgedeki sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması
– İki ülkenin ortak iş birliği projeleri
– Geçiş dönemi yönetimine sağlanacak uluslararası destek

ÖNEMLİ

Gündem

Ege Depremlerinin Türkiye Üzerindeki Etkisi

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan beri süren sismik hareketlilik, 400'den fazla depremle devam ediyor. Santorini'de etkinlikler iptal edildi, eğitim durduruldu. AFAD durumu izliyor.
Ekonomi

BIST’te Düşüş: Banka Hisseleri Geriledi

Küresel ticaret gerilimleri Borsa İstanbul'u etkileyerek BIST 100 endeksinde yüzde 2'yi aşan değer kaybına yol açtı. Bankalarda ise satışlar yüzde 4'ü geçti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.