Ahmed Şara Türkiye’ye Geliyor

SURİYE’DEKİ GEÇİŞ SÜRECİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Suriye’deki geçiş sürecinin lideri olan Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak üst düzey görüşmeleri kapsıyor.
KRİTİK GÖRÜŞMELERDE ANA BAŞLIKLAR
Türkiye-Suriye ilişkilerinin tekrar güçlenmesi açısından önemli bir rol oynayacak bu ziyarette, Suriye’deki son gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Görüşmelerde özellikle şu konular öne çıkıyor:
– Suriye’nin ekonomik toparlanması için atılacak adımlar
– Bölgedeki sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması
– İki ülkenin ortak iş birliği projeleri
– Geçiş dönemi yönetimine sağlanacak uluslararası destek