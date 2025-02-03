Ahmed Şara Türkiye’ye Geliyor

SURİYE’DEKİ GEÇİŞ SÜRECİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Suriye’deki geçiş sürecinin lideri olan Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak üst düzey görüşmeleri kapsıyor.

KRİTİK GÖRÜŞMELERDE ANA BAŞLIKLAR

Türkiye-Suriye ilişkilerinin tekrar güçlenmesi açısından önemli bir rol oynayacak bu ziyarette, Suriye’deki son gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Görüşmelerde özellikle şu konular öne çıkıyor:

– Suriye’nin ekonomik toparlanması için atılacak adımlar

– Bölgedeki sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması

– İki ülkenin ortak iş birliği projeleri

– Geçiş dönemi yönetimine sağlanacak uluslararası destek