Ahmet Çakar: “Dün Gece Rezil Rüsva Olduk”

AHMET ÇAKAR’IN DEĞERLENDİRMESİ

Sabah yazarı Ahmet Çakar, Konya’da yaşanan olayları “kara hem de kapkara bir gece” olarak niteliyor. Çakar, İspanya’nın güçlü bir takım olduğunu kabul ederken, “Ne oyun ne de skor böyle olmamalıydı” diyor. İspanyol ekibinin 15 net pozisyon yakaladığını fakat bunların yarısının golle sonuçlandığını belirtiyor. Uğurcan’ın performansının olmasaydı, çok daha ağır bir yenilgi alınabileceğini vurguluyor. Takımın savunma anlamında yetersiz kaldığını ifade ediyor ve “Çok rahat geldiler” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

Çakar, Montella’nın da hatalar yaptığını düşünüyor. Daha dirençli ve defansif bir kadroyla sahaya çıkılması gerektiğinin altını çiziyor. Gürcistan karşısında elde edilen galibiyetin önemine değinerek, “İkinci olursak da play-off’ları oynamak zorunda kalacağız” diyor. Dün geceden ders çıkarılması gerektiğini belirterek, takımın kompakt duruşunu ve savunma çalışmalarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade ediyor.

BARCELONA BENZETMESİ

Uğur Meleke, maçta yaşanan performansı değerlendirirken, “Eğer Yamal, Nico Williams, Pedri gibileri günündeyse, işlerinden keyif alıyorlarsa ‘Barcelona 2011 reloaded’ gibi dolaştırıyorlar topu” diyor. Rakibin gücünü kabul etmesine rağmen, yaşanan ağır hezimet için bir bahane olamayacağını belirtiyor. Takım olarak “inanılmaz temassız” oynandığını ve “aşırı yumuşak” kalındığını vurguluyor. Ayrıca, korner dönüşlerinde sürekli eksik yakalanılmasını ve bunun nedenini anlamadığını dile getiriyor. Teknik direktör Montella’nın, kötü bir ilk devrenin ardından daha fazla değişiklik yapmaması gerektiğini belirtiyor.

FELAKETTEN DÖNÜŞ

Halil Özer, takımın durumunu “rezildik, kötüydük, faciaydık” ifadeleriyle eleştiriyor. Oynanan futbolun 6-0’lık sonuçla bile sınırlı kalmadığını, daha ağır bir mağlubiyeti hak ettiklerini söylüyor. İspanyol ekibini, “çikolatalı, çilekli pasta” olarak tanımlarken, kendilerini “kuru ekmek” olarak niteliyor. İspanya’nın şu anki formunun, Avrupa’nın en zorlu takımlarıyla karşılaşmak için bir şans olmadığını dile getiriyor. Uğurcan’ın kalede yaptığı kurtarışların da durumu hafifletmediğini belirtiyor ve başka bir ağır mağlubiyete neden olacak gollerin gelebileceğine dikkat çekiyor.

SİSTEMSİZLİK SORUNU

Fatih Doğan, İspanya karşısındaki çaresizliğin ve sistemsizliklerin kendisini üzdüğünü ifade ediyor. Montella’nın bir sistem tercihi ya da B planı olmadan sahaya çıktığını vurguluyor. Gürcistan maçında yaşanan zorlukların ardından tekrardan böyle bir durumla karşılaşmanın endişe verici olduğunu belirtiyor. Teknik direktörün yeterli müdahale yapamaması ve bu sistemin hatalarla dolu olduğunu dile getiriyor. Doğan, maçta ne B ne de C planlarının uygulandığını ve dinamik bir yaklaşım göremediklerini ifade ediyor.