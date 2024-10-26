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Spor

Ahmet Çakar Erman Toroğlu’nu Selamladı!

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BARIŞMA ANLARI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NDA YAŞANDI

Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, yıllardır süren küs dönemlerini sona erdirdi. İkili, Türkiye Futbol Federasyonu’nda bir araya gelerek barıştı. Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız” sözlerini kullandı. Her iki ünlü eski hakem, akşam saatlerinde meyhanede buluşarak bu anları takipçileri ile paylaştı.

ÇAKAR’IN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Ahmet Çakar, Erman Toroğlu’nun elini öptü ve bu esnada onun her zaman iyiliğini ve desteğini gördüğünü ifade etti. Çakar, yıllar sonra barıştığı Erman Toroğlu ile birlikteki o anların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirtti.

AHMET ÇAKAR’DAN ANLAMLI SÖZLER

Ahmet Çakar, “Erman Toroğlu’nun her daim iyiliğini ve desteğini gördüm” dedi. Konuşmasına devam eden Çakar, “Erman Toroğlu benim ağabeyim, ben onun elinde büyüdüm. Yanlış da yapmış olabilirim. O da beni affetti. Erman Toroğlu’nun 26 yaşında eline düştüm. Bana büyük iyilikleri, sevapları, maddi manevi iyilikleri oldu” şeklinde hislerini dile getirdi.

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