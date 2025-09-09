Ahmet Hakan’dan CHP’ye Uyarı: “Kaos, Kargaşa AK Parti’yi Besler”

CHP’DEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Ortalık karışır düzen bozulursa ne olur?” başlıklı yazısında CHP’deki güncel durumu ele aldı. Hakan, parti tabanındaki direniş halinin moral yaratabileceğini belirtti ancak bu durumun geniş seçmen kesimlerinde huzursuzluk yaratabileceğini ve böylece CHP’yi olumsuz etkileyebileceğini savundu. Yazısında, CHP’de yaşanan gergin atmosferi ve parti binalarının polis ablukasına alınmasına dair Gürsel Tekin’in polis eşliğinde içeri girmeye çalıştığı anları hatırlatarak, “CHP’deki ruh hali; yargı kararıyla partinin elden gideceği endişesi ve arkasında iktidarı görme” şeklinde ifadeler kullandı.

DIRANIŞ VE GÜVEN DUYGUSU

Hakan, parti tabanındaki direniş görüntülerinin Erdoğan karşıtlığı yüksek olan kitlelerde “teslim olmadık” duygusunu güçlendireceğini, ancak iktidara mesafeli fakat radikalleşmemiş geniş kesimlerde tedirginlik yaratabileceğini belirtti. Bu durumun, yerel seçimlerde CHP’ye yönelen desteği riske atabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, yazısında “Kaos ve kargaşa… Sanılanın aksine AK Parti’nin işine gelir. Kaos ve kargaşa… Sanılanın aksine CHP’yi geriletir” ifadelerini öne çıkardı. Hakan, Türkiye genelinde geniş çoğunluğun arbede ve polisle karşı karşıya gelme görüntülerini hoş karşılamadığını ifade etti.

SOKAK STRATEJİSİNE DİKKAT

Hakan, CHP’nin “son çare” olarak direnişi tercih etme eğiliminde olduğunu belirterek, bu durumun parti tabanını motive etse de sandıkta “geleneksel yüzde 25 bandına geri çekilme” riski yaratabileceğini vurguladı. Bu noktada, CHP’nin stratejileri ve uygulamaları konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.