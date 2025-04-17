Medya

Ahmet Hakan’dan Kütahyalı’ya Tepki!

ahmet-hakan-dan-kutahyali-ya-tepki

ŞAİBE İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair ortaya attığı şaibe iddiaları büyük yankı uyandırdı. Kütahyalı’nın, yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürmesi herkesin dikkatini çekti. Bu durum, partiye yönelik tartışmaları alevlendirdi.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Kütahyalı hakkında başlatılan soruşturma sürecinde, tepkiler de ardı ardına geldi. Gazeteci Ahmet Hakan, CNN Türk’teki canlı yayında Kütahyalı’yı hedef alarak “şarlatan adam” ifadesini kullandı. Hakan, Kütahyalı’nın “Bu adam korunaklı olduğunu zannettiği için bu palavrayı atıyor. İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli” sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, Hakan, “Ankara Savcılığı, ‘korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın’ dedi bu adama” diyerek tepkisini daha da belirgin hale getirdi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Akaryakıtta yeni zam geldi!

Benzin fiyatlarına 92 kuruşluk bir zam uygulanarak yeni fiyatlar benzin istasyonlarının tabelalarında belirlendi.
Medya

Ahmet Hakan Tepki Gösterdi! Canlı Yayında

Ahmet Hakan, CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddialarını paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmasına destek vererek, canlı yayında ona "şarlatan adam" ifadesini kullandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.