Ahmet Hakan’dan Kütahyalı’ya Tepki!

ŞAİBE İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair ortaya attığı şaibe iddiaları büyük yankı uyandırdı. Kütahyalı’nın, yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürmesi herkesin dikkatini çekti. Bu durum, partiye yönelik tartışmaları alevlendirdi.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Kütahyalı hakkında başlatılan soruşturma sürecinde, tepkiler de ardı ardına geldi. Gazeteci Ahmet Hakan, CNN Türk’teki canlı yayında Kütahyalı’yı hedef alarak “şarlatan adam” ifadesini kullandı. Hakan, Kütahyalı’nın “Bu adam korunaklı olduğunu zannettiği için bu palavrayı atıyor. İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli” sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, Hakan, “Ankara Savcılığı, ‘korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın’ dedi bu adama” diyerek tepkisini daha da belirgin hale getirdi.