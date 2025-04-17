Medya

Ahmet Hakan Tepki Gösterdi! Canlı Yayında

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ŞAİBE İDDİALARI GÜNDEMDE

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda gündeme getirdiği şaibe iddiaları, yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başlayacak ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağı yönündeki açıklamaları ile tartışmalara yol açtı. Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılması, medya dünyasında yankı buldu ve çeşitli tepkilere neden oldu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Ahmet Hakan, CNN Türk’te yaptığı canlı yayında Kütahyalı için “şarlatan adam” ifadesini kullandı. Hakan, “Bu adam korunaklı olduğunu zannettiği için bu palavrayı atıyor. İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli. Ankara Savcılığı, ‘korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın’ dedi bu adama.” şeklinde konuşarak Kütahyalı’ya yönelik eleştirilerini dile getirdi. Kütahyalı’nın iddiaları ve bu iddialara yönelik tepkiler medyada geniş bir yankı buluyor.

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