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Ahmet Kutucu Galatasaray’dan ayrıldı

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AHMED KUTUCU YENİ FORVET OLMA YOLUNDA

Ahmed Kutucu, takımın yeni forveti olmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekti. Devre arası transfer döneminde Galatasaray’a katılan futbolcunun, burada işler beklenildiği gibi gitmedi. Bu sebeple Ahmed Kutucu, yılın buluşmasına imza atabilir.

SHATKAR DONETSK’TEN BOMBALANAN HABER

Galatasaray’da umduğunu bulamayan Ahmed Kutucu için dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin köklü ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in yeni teknik direktörü Arda Turan, göreve başlar başlamaz ilk transferini yapıyor. Bu gelişmeler, Ahmed Kutucu’nun kariyerinde yeni bir sayfa açması için fırsat sunuyor.

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