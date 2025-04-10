Ahmet Levendoğlu toprağa verildi

TÖREN DÜZENLENDİ

Edebiyat tarihçisi, eğitimci, çevirmen ve Türk Dil Kurumu Başkanlarından Agah Sırrı Levend’in torunu olan Ahmet Niyazi Levendoğlu için AKM’de bir tören gerçekleştirildi. Törene, Levendoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra gibi pek çok sanatçı ve sevenleri katıldı.

CENAZE VASİYETİ ÜZERİNE TOPRAĞA VERİLDİ

Törende sanatçının fotoğrafları, müzik eşliğinde konuklara gösterildi. Hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından vasiyeti gereği cenaze namazı kılınmadan toprağa verildi. Toprak verme işlemi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleşti. Törende oyuncu Haluk Bilginer, “Ağabeyimizi, arkadaşımızı, Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik. İyi ki yaşamış,” ifadeleriyle hissettiklerini dile getirdi. Selçuk Yöntem ise, “Değerli hocamızı kaybettik. Söyleyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Tiyatromuz için büyük kayıp,” şeklinde konuştu.

1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu’nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi’nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü. Robert Kolej’den mezun olduktan sonra İngiltere’de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisi’nde aldığı tiyatro eğitimini 1969’da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre’da bir sezon oyunculuk yaptı. 1971-1976 yılları arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kuruluş döneminde müdür yardımcılığı görevini üstlenen oyuncu, 1971 yılından itibaren tiyatroda öğretmenlik yapmayı sürdürüyor. Ahmet Levendoğlu, Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Devlet Konservatuvarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda dersler verdi. Bu süreçte “Kırık Hayatlar”, “Ateşten Günler” adlı televizyon dizilerinde, “Young Indiana Jones” adlı Amerikan dizisinde, “Baharın Bittiği Yer” ve “Yaz Yağmuru” filmlerinde oyunculuk yaptı.