Ahmet Nevres Erkin Ölü Bulundu!

PİLOTUN İSTİRAHAT SÜRESİ DOLDUĞUNDA İŞE DÖNMEDİ

THY pilotlarının eğitim aldığı Çıldır Havaalanı’nda similatör eğitici olarak görev yapan Ahmet Nevres Erkin (65), önceki gün iki günlük istirahat süresini geçirmek için evine gitti. İstirahat süresi sona ermesine rağmen Erkin işe dönmedi. Durumdan endişe eden meslektaşları, merak ederek kontrol amacıyla Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı’ndaki evine uğradı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Erkin’in kapıyı açmaması durumunda polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri, eve balkondan girerek Erkin’i koltukta hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, yalnız yaşadığı ve uzun süredir kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ahmet Nevres Erkin’in cansız bedeni, polis tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

