Ahmet Özer Gözaltına Alınma Süreci

AHMET ÖZER’İN GÖZALTINA ALINMASIYLA İLGİLİ BİLGİLER

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına dair önemli bilgiler aktardı. PKK-KCK’ya karşı yürütülen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Terörle mücadele şube ekipleri, verilen talimat doğrultusunda Ahmet Özer’in evinde gözaltı işlemi gerçekleştirdi.

TERÖR MENSUPLARINA ULAŞILAN BİLGİLER

Gözaltı süreci, terör mensuplarının ele geçirilen belgelerinin yanında örgütün Kuzey Irak’taki Kandil bölgesindeki yönetici kadrolarına gönderilen örgütsel dokümanların incelenmesi üzerine şekillendi. Dinleme tedbiriyle elde edilen bilgiler, tutanaklar ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, adı geçen terör örgütü üyeleriyle işlem kaydı olan çeşitli kişilerin isimleri gün yüzüne çıktı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇİYOR

Bu isimlerin tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek terörle mücadele ekipleriyle birlikte bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, terör örgütüyle bağlantılı kişilerin ve faaliyetlerin daha kapsamlı bir şekilde araştırılması amacını taşıyor.