ahmet-selim-tuncer-vefat-etti

AHMET SELİM TUNCER’İN VEFATI

“Aşkın Dünkü Çocukları” ve “Son Akşam Yemeği” adlı sinema filmlerinin yapımcısı olan Ahmet Selim Tuncer, hayata veda etti. Tuncer’in kaybı, sevenleri arasında derin bir üzüntü yaratıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Ülkemizin yetiştirdiği değerli reklamcılardan Ahmet Selim Tuncer’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Reklamcılık, yayıncılık, kültür ve sanat alanlarında önemli katkılar sunmuş; düşünceleri, çalışmaları ve yazdıklarıyla hem meslek hayatında hem de fikir dünyasında saygın bir yer edinmişti. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

TUNCER’İN Ardından AÇIKLAMALAR

Senarist İsmail Canbulat, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Reklam, marka ve sinemanın müstesna ismi, dostum, vefalı, naif, zarif güzel insan, Ünye sevdalısı, ‘Ünye’nin dünkü çocuğu’ A. Selim Tuncer abücümü kaybettik. Çok, çok, çok çok üzgünüz” ifadelerini kullandı. Şair ve sunucu İbrahim Sadri ise, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafa yer vererek, “Kırk yıllık dostum, değerli ağabeyim, daraldığım zaman akıl hocam Selim Tuncer ustanın vefat haberi geldi. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok özleyeceğim” dedi.

TUNCER’İN KATKILARI

Canbulat, Tuncer’in son zamanlarda önemli birkaç ameliyat geçirdiğini de belirtti ve şu sözleri ekledi: “Türkiye çok önemli bir değerini, düşünürünü, değerli bir fikir adamını, Ünye’miz de has evladını kaybetti. Ünye’ye çok büyük katkıları oldu, yaptığı sinema filmi ve reklam filmleri ile basında yıllar boyunca yaptırdığı haberleri ile çok sevdiği Ünye’sini hiç bırakmadı. En son büyük fedakarlıklarla ve büyük zorluklarla yaptığı ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ filmiyle ‘Ünye’ye karşı vazifemi tam olarak yerine getirdim artık İsmail’ demişti bana.”

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA

Ahmet Selim Tuncer, yarın öğle namazına müteakip Ünye Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.