ahmet-sever-kalp-krizi-sonucu-vefat-etti

AHMET SEVER’İN HAYATI VE KARIYERİ

Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı olan Ahmet Sever, kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 1960 yılında Konya’da doğan Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Gazetecilik kariyerine uluslararası alanda giriş yapan Sever, Türkiye ve Avrupa’daki birçok medya kuruluşunda görev yaptı. 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabirliğini ve temsilciliğini üstlendi. Ayrıca BBC Köln ve Almanya’nın Sesi gibi radyolarında da çalıştı. Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde yer aldı.

GÜL’ÜN DÖNEMİNDEKİ GÖREVLERİ

1998 yılında Türkiye’ye dönen Sever, Milliyet gazetesinde ve CNN TÜRK’te haber müdürlüğü görevini üstlendi. Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşan Sever, CNN TÜRK ve TRT’de hazırladığı programlarla dikkat çekti. Abdullah Gül’ün başbakanlık döneminde basın ve iletişim başdanışmanı olarak çalışan Sever, 2004-2007 yılları arasında da Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı görevini yürüttü. Gül Cumhurbaşkanı seçildiğinde ise Çankaya Köşkü’nde Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Başmüşaviri olarak atanarak Cumhurbaşkanlığı’nın basın ilişkilerini yönetme ve uluslararası medya ile iletişim süreçlerini koordine etme görevini üstlendi.

SAVCILIK VE MAHKEME SÜREÇLERİ

Ahmet Sever, 2016 yılında Cumhuriyet gazetesine verdiği bir röportajda dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın “Aktrolleri yönettiğini” öne sürdü ve bu nedenle iftira ve hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme, Sever’e 10 bin 620 TL adli para cezası verdi. Ancak 2023 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM), Sever’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Bu karar sonrası İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tekrar yargı süreci başladı ve 22 Kasım 2023’deki duruşmada, mahkeme AYM kararına uyarak Sever’i beraat ettirdi.