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Ahmet Türk, Kemoterapiyi Başarıyla Atlattı

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SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden Ahmet Türk’ün sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı. DEM Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Türk’ün bir süredir devam eden tedavi sürecinde kemoterapiyi başarıyla atlattığı ve şu an için radyoterapiye başladığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, “Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

İMRALI HEYETİNDEN HASTALIK NEDENİYLE EKSİK KALDI

Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle son İmralı heyetinde yer almadı. Türk’ün Ankara’da bir hastaneye gittiği ve burada kontrol altında tutulduğu bilgisi verildi.

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