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Ahmet Türk, Kemoterapiyi Başarıyla Geçti

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SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden Ahmet Türk’ün sağlık durumu hakkında bilgi verildi. DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uzun bir zaman tedavi gören Türk’ün kemoterapi sürecini başarıyla geçirdiği ve radyoterapiye başladığı ifade edildi. Paylaşımda, “Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

İMRALI HEYETİNDE YER ALMADI

Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle son İmralı heyetinde bulunmamıştı. Türk’ün Ankara’daki bir hastaneye gittiği ve burada kontrol altında tutulduğu bilgisi verildi.

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