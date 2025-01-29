Ahmet Türk’ün Torunu Silahlı Saldırıda Öldü

AHMET TÜRK’ÜN TORUNUNA SALDIRI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk (29), Mersin’de silahlı bir saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, Mersin-Adana D400 kara yolu üzerindeki Serbest Bölge köprülü kavşağı altında gerçekleşti. Hüseyin Reber Türk ve yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya maruz kaldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Hüseyin Reber Türk ile birlikteki kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ne yazık ki, Hüseyin Reber Türk hastanede hayatını kaybetti. Türk’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga alındı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.