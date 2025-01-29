Ahmet Türk’ün Torunu Silahlı Saldırıda Öldü

OLAYIN DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin’de gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu üzerindeki Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi.

SALDIRI ANKETİ

Hüseyin Reber Türk ile beraberindeki bir kişi, silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirerek olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilmesini sağladı. Yaralı Türk ve yanındaki kişi, ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi. Ancak Hüseyin Reber Türk, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

SÜREÇ VE GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Hüseyin Reber Türk’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için araştırma yürütüyor. Bu gelişme, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan önemli bir çalkantının ardından meydana geldi.