“Ahmet Türk: Yaptıkları Hesaplanan Şeylerdir”

MARDİN, BATMAN VE HALFETİ BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü görevinden aldı ve yerine kayyum atadı. Ahmet Türk, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında bu duruma değinerek bazı açıklamalar yaptı.

NNORMALLEŞME VE DEMOKRASİ DÜZENİ

Ahmet Türk, sabah saat 5 buçukta polislerin kendisini arayarak tebligat iletmek istediklerini belirtti. Kapısına gelen polislerin tebligatı verdiklerini, ancak bir arama yapılmadığını söyledi. Türk, “Bu milletin gaspıdır. Demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığının göstergesidir bu. Normalleşme dedikleri ortaya çıkıyor. Herkesi susturarak” dedi. Görevden alınmasının gerekçesi olarak eski bir konuşması gösterildiğini ifade eden Türk, “Olabildikçe halka hizmetle çalıştığımız bir mantığı kabul etmediler. Kobani’yi gösteriyorlar. 2011 yılında yaptığım bir konuşmaya takipsizlik verilmişti. Bunları gerekçe göstererek görevden aldılar. Mesela tahammülsüzlüktür” diye konuştu.

KAYYUM ATAMALARI VE KAMUOYU TEPKİLERİ

İsmail Küçükkaya’nın, “Esenyurt, Batman belediye başkanları da alındı. Bununla yeterli kalmazlar demiştiniz…” sorusuna Türk, “Daha birçok yerde operasyon yaparlar diye düşünüyorum. Son seçimde yüzde 55 buçukla seçimleri aldım. Onlar kayyum atadıkça halk bize sahip çıktı” yanıtını verdi. Türk, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını hatırlatması üzerine “Bunlar hesaplanan şeylerdir. Bu açıklamanın hemen arkasında. Yaptıkları görüşmelerde beklenen sonucu alamadıkları için yaptıklarını düşünüyorum. Bunlar zaman içinde açığa çıkacak” dedi. Eşit bir Türkiye özleminde bulunduklarını ifade eden Türk, “Siyasetin bakılınca da yavaş yavaş bir açılım ya da kucaklayıcı bir siyasetin olmasını bekliyorduk. Ama maalesef operasyonlar asıl niyetlerini ortaya çıkardı” diye ekledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair şu açıklamayı yaptı: “Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı KOBANİ davasında, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası almıştır. Ayrıca Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/142 esas sayılı dosyasında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılamasının devam etmektedir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/7685 sayılı soruşturmasında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturma gerekçesiyle Ahmet Türk, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.”