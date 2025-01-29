Ahşap Atölyesinde Hobi ve El Becerisi Kazanıyorlar

KADINLAR AHŞAP ATÖLYESİNDE BECERİ GELİŞTİRİYOR

Kocaeli’de gerçekleştirilen ahşap atölyesine katılan kadınlar, hem yeni bir hobi kazanıyor hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Anne Şehir merkezleri büyük ilgi görüyor. Katılımcılar, ahşap atölyesinde temel ahşap işleme tekniklerini öğreniyor ve kendi el emekleriyle çeşitli dekoratif ve kullanışlı nesneler üretiyor. Eğitmen Tolga Yıldırım, atölye faaliyetlerinin kadınların özgüvenini artırdığını ve el becerilerini geliştirdiğini vurguladı. Yıldırım, “İlk önce herhangi bir ön hazırlığı olmayan ahşabı alıyoruz. Yapacağımız ürün neyse bütün ürünü burada hazırlıyoruz. Burada yaptıkları ürünü evlerinde kullandıkları için her zaman ‘gözümüzün önünde, evimizin en güzel köşesinde’ diyorlar. Bu da bizi ayrı motive ediyor. Yaptıkları bütün ürünleri kullanabilmeleri de bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

Atölyeye katılan Pınar Duran, 3 senedir Anne Şehir üyesi olduğunu dile getirerek, arkadaşının tavsiyesiyle etkinliklere katılmaya başladığını ve çocuklarıyla birlikte çoğu etkinliğe katıldığını ifade etti. Etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, “Ahşap atölyesinde baştan aşağıya çok güzel değişimler oluyor. Burada tamamen bizim hayal gücümüzle ürünleri şekillendiriyoruz. Ölçerek, keserek, montajlayarak burada yaptığımız güzel ürünlerle evimize renk katıyoruz. Buraya gelirken her şeyden önce kendimize vermiş olduğumuz değeri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir saatlik süreyi buraya ayırıyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar ediniyoruz, sosyalleşiyoruz. Kendinize ayırdığınız bir saati burada çok güzel şekilde değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

EL EMEKLERİMİZİ EVİMİZDE SERGİLİYORUZ

Bir diğer katılımcı Şenay Erzi, Anne Şehir’de düzenlenen etkinliklerden duyduğu memnuniyeti belirtti. Erzi, “Burada el becerilerimizi ve hayal gücümüzü geliştiriyoruz. Bize verilen ürünlerle neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Gerçekten ortaya güzel şeyler çıkıyor. Yaptığımız el emeklerini evimizin baş köşesine koyuyoruz. Bizim için güzel bir aktivite oluyor. Burada kaliteli vakit geçiriyoruz, sosyalleşiyoruz. Evimizin dışına çıkmış oluyoruz. Burası bizim için bir nevi evimiz gibi oldu, ‘Haftaya ne yapacağız?’ diye merakla beklediğimiz günlerimiz oluyor. Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Yaptığımız şeyler bize çok şey katıyor. Özellikle ev hanımları için böyle bir imkân tanındığı için Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.