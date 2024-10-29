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“Ahu Yağtu’ya Aynı İlçeden Dava”

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DAVANIN GEREKÇESİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava ile ilgili olarak Ahu Yağtu’nun, Muharrem Ömer Özgür ve eşi Esin Özgür’e ait olan Beşiktaş-Ortaköy’deki daireyi 2017 yılında kiraladığı belirtildi. Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden yapılan incelemeler sonucunda Yağtu’nun, aynı ilçede bulunan Bebek’te bir evi olduğu öğrenildi. Bu durumu öğrenen Özgür çifti, oyuncudan dairelerinden çıkmasını talep etti.

AVUKAT DİLEKÇESİ

Çiftin avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, “Türkiye Borçlar Kanunu’nun 352’nci maddesine göre kiracının aynı ilçede oturmaya elverişli bir konutunun bulunması halinde, kiraya veren tahliye isteyebilir. Arabuluculuk görüşmesinde anlaşma sağlanamamıştır” ifadeleri yer aldı. Bu durum, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın temelini oluşturuyor.

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