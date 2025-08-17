Aidatlar Artık Denetlenecek

KONUT AİDATLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Konut aidatları, ev sahiplerini zora sokmaya devam ediyor. Fahiş fiyatların önüne geçilmesi, harcama kalemlerinin şeffaf bir şekilde görülebilmesi ve herkesin ne kadar ödeme yapacağına dair bilgi sahibi olması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçiyor.

Bakanlık Denetleyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı bir denetime tabi tutulacağını duyurdu. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli olarak takip edileceğini belirtti ve bu çerçevede aidat fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Şirketler Sınıflandırılacak

Bunun yanı sıra, site yönetimi hizmeti sunan şirketler de sınıflandırılacak. Artık firmalar, “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre giriş yapamayacak. Her bir şirket, bakanlık tarafından öncelikle yetkilendirilecek ve sonrasında denetlenecek.

Kiracıların Ödeme Yükümlülükleri

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemesi gerektiğini vurguluyor. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemlerin kiracılar tarafından karşılanması gerektiğini ifade eden uzmanlar, “Ancak kullanım kaynaklı olmayan, işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı ya da asansör değişimi gibi demirbaş değişiklikleri ve güçlendirme ile mantolama gibi esaslı tadilat masrafları mal sahipleri tarafından ödenmelidir.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, kiracı aidatının, kira bedelini geçmemesi gerektiği de belirtiliyor.