Aidatlar Artıyor, Denetim Geliyor

KONUT AİDATLARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Konut aidatları giderek artan bir yük haline geliyor. Fahiş fiyatların artık ödenmemesi, herkesin ne kadar aidat ödemesi gerektiğini bilmesi ve harcama kalemlerinin şeffaf bir şekilde görünmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçiyor.

BAKANLIK DENETİM YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin bakanlık tarafından düzenli ve sıkı bir denetime tabi tutulacağını ifade ediyor. Bakan Kurum, gelir ve gider kalemlerinin sistematik bir şekilde takip edileceğini ve bu çerçevede aidat fiyatlarında bir düşüş hedeflediklerini belirtiyor.

SİTE YÖNETİMİ ŞİRKETLERİ SINIFLANDIRILACAK

Bunun yaninda site yönetim hizmeti sunan şirketler de sınıflandırılacak. Artık firmalar, “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre giremeyecek. Her bir şirket, bakanlık tarafından önce yetkilendirilecek, ardından denetlenecek.

KİRACILARIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu ifade ediyor. Çalışan maaşı ya da SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemler kiracılar tarafından karşılanmak zorunda. Ancak, kullanım kaynaklı olmayan giderler, mesela işçinin özlük hakları, kıdem tazminatı ya da asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli giderler, mal sahipleri tarafından ödenmelidir. Uzmanlar, ayrıca kiracının ödediği aidatın kira bedelini geçmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.