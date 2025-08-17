Aidatlar Yükseliyor: Denetim Geliyor

Konut aidatları, ev sahiplerinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Artık fahiş fiyatların oluşmasının önüne geçmek, herkesin ne kadar ödeme yapması gerektiğini bilmesini sağlamak ve harcama kalemlerini görünür hale getirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçmiş durumda.

Bakanlık denetleyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin bakanlık tarafında detaylı bir denetime tabi tutulacağını belirtti. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli bir biçimde takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında bir düşüş hedeflediklerini açıkladı.

Tek tek sınıflandıracaklar

Aynı zamanda, site yönetimi hizmeti sunan şirketlerin de sınıflandırılması yapılacak. Artık firmalar “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre giremeyecek. Her bir şirket önce bakanlıkça yetkilendirilip sonrasında denetim sürecine tabi tutulacak.

Kiracıların ödemeyeceği gider talepleri

Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderlerle ilgili ödemeler yapma zorunluluğu bulunduğunu ifade ediyor. Çalışan maaşı, SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gibi kalemlerin kiracılar tarafından karşılanması gerektiğini söyleyen uzmanlar, “Ancak kullanım kaynaklı olmayan, işçinin özlük hakları, kıdem ve ihbar tazminatları ya da asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler ile güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir.” şeklinde konuşuyor. Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğinin altını çiziyor.