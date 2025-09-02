Aidatlarda Rekor Artış: Fiyatlar Açıklandı

Apsiyon’un Raporu Yayınlandı

Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, 22 bini aşkın bina ile 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ raporunu yayımladı. 2022-2025 yılları arasında aidatlarda meydana gelen artışları şehirler bazında detaylandıran bu rapor, ortalama aidatlar ile birlikte bağımsız bölümlerin ısınma, sıcak su ve elektrik harcamalarını da içeriyor. Raporun sonuçlarına göre, 2025 yılında ortalama 8 bin 710 TL seviyesine ulaşan Muğla, aidat ortalamasının en yüksek olduğu il olarak dikkat çekiyor.

Muğla’nın ardından 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 049 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir gelmekte. En düşük aidatların yer aldığı şehirler ise Uşak ile 1.061 TL, Hatay 1.246 TL, Ordu 1.287 TL, Aksaray 1.306 TL ve Mersin 1.455 TL ile sıralanıyor. Raporu değerlendiren Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “Muğla’daki ortalama aidat seviyesinin en düşük aidatların görüldüğü Uşak gibi illerin neredeyse yedi katına çıkması, ekonomik uçurumun en çarpıcı göstergesi oldu” açıklamasını yaptı. Büyükşehirlerde yaşanan bu durumun, hane halklarını yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmeye yönlendirdiğini belirtti.

İstanbul’daki Taşınma Sayısı Arttı

Rapora göre, özellikle Muğla’nın Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgelerinde aidatlar son bir yılda yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455 oranında artış gösterdi. İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer, Şişli gibi merkez ilçelerde aidatlar 10 bin TL’yi aşarak orta gelirli aileler üzerinde baskı oluşturuyor. Kudret Türk, “2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Son Üç Yılda Aidatlar %367 Arttı

Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, “Ocak 2022-2025 dönemini kapsayan son üç yılda Türkiye genelinde aidatlar ortalama yüzde 367 arttı” dedi. Ancak, bu artış oranının bazı büyükşehirlerde daha yüksek seyrettiğini belirten Özen, Muğla’da yüzde 455, İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de yüzde 354 artış görüldüğüne dikkat çekti. Ayrıca, personel maliyetlerindeki artışlar ile temizlik ve bakım giderlerinin enflasyona bağlı olarak yükselmesinin aidatları rekor seviyelere taşıdığını vurguladı. Bu artışların kontrol altında tutulabilmesi için ise şeffaf ve gerçekçi bütçe planlaması, enerji verimliliği yatırımları ve kat maliklerinin genel kurullara aktif katılımı gibi adımların gerekliliğini ifade etti.