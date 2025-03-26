Aile Hekimliği Uygulamasında Yeni Düzenlemeler

BAKAN MEMİŞOĞLU AİLE HEKİMLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde aile hekimliğinin anlamına vurgu yaparak, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak yeni adımlar atıldığını bildirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaç sayısının artırıldığı belirtildi. Ayrıca, aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı da genişletildi. Bu gelişme sayesinde birçok hastalık için ilaç raporu ve reçete işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilecek.

DÜZENLEME İLE SAĞLIK HİZMETLERİ EŞİTLENİYOR

Bu çerçevede, Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle vatandaşlara sağlık hizmetlerinde önemli kolaylıklar sağlanacak. Yapılan değişiklikler neler getiriyor?

– Aile hekimlerinin reçete edebileceği ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı. Böylece, kronik hastalıklar da dahil olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar için artık uzman hekim sırası bekleme gerekliliği ortadan kalkıyor.

– Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Bu değişiklikle birlikte, bazı kan sulandırıcılar, çölyak hastaları için kullanılan gıdalar, alerji ilaçları, lipid düşürücü ilaçlar gibi birçok ürün için rapor yenilemeleri doğrudan aile hekimliklerinde yapılabiliyor.

– Aynı zamanda, bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler gibi ilaçlar için belirli dönemlerde raporsuz reçete yazma imkânı sağlanacak.

– Kronik hastalıklara yönelik ilaç raporlarının yenileme süreleri uzatıldı.

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLİYOR

Bakan Memişoğlu, açıklamasında, “Amacımız el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemimizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için aile sağlığı merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e verdikleri destek için teşekkür eden Memişoğlu, yapılan düzenlemenin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.