Aile Hekimliğinde Yetkiler Artıyor: Yeni Düzenleme

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ ADIMLAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda aile hekimliğinin önemini vurgulayarak, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak yeni adımlar atıldığını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan güncellemeye göre, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçların sayısı artırıldı. Ayrıca, aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Bu gelişmeyle birlikte birçok hastalık için ilaç raporu ve reçete işlemleri daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilecek.

DÜZENLEMENİN GETİRİLERİ

Resmî Gazete’deki yeni düzenleme, uzun süredir devam eden çalışmalardan sonra sağlık hizmetlerinde önemli kolaylıklar sağlıyor. Aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçların sayısının artırılması, kronik hastalıklar gibi pek çok durum için uzman hekim sırası bekleme gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişleyerek, bazı kan sulandırıcılar, çöz bilmeme durumları için gereken gıdalar, alerji ilaçları ve lipid düşürücü ilaçlar gibi ürünler için rapor yenilemeleri artık doğrudan aile hekimliklerinde yapılabiliyor. Ayrıca, bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı damlaları ve cilt hastalıklarında kullanılan ilaçlar için belirli süreler içinde raporsuz reçete yazma imkanı sağlanıyor. Kronik hastalıklara yönelik ilaç raporlarının yenileme sürelerinin de uzatıldığı belirtildi.

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bakan Memişoğlu, açıklamasında, “Gayemiz el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemimizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için aile sağlığı merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Memişoğlu, gerçekleştirilen düzenlemenin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.