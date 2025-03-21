Aile Şirketine El Kondu: Hasan İmamoğlu Konuştu

HASAN İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, terör ve yolsuzluk operasyonları çerçevesinde oğlunun gözaltına alınması konusuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Gözaltı süreci, diploma ve İmamoğlu inşaata yapılan el koyma ile alakalı olarak açıklamalarda bulunan Hasan İmamoğlu, “Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta 10 gün içinde yaklaşık 11 kişi daha nakil yaptı. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil. İki üniversite arasında yapılan bir geçiş. Ayrıca bu oğluma özgü bir durum da değil. Diplomasının iptalinin ne amaçla yapıldığını kamuoyu değerlendiriyordur.” dedi.

MEHMET CENGİZ’LE GEÇMİŞİ

Hasan İmamoğlu, Mehmet Cengiz ile geçmişten gelen samimi bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu ve birlikte ticaret hayatına girdiğini belirtti. “Aile şirketimiz benimle oğlumun. Ben diyorum, böyle bir şey olursa Mehmet’e bakın onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden de çıktım. Allah’a şükür bundan da çıkacağım,” ifadesini kullandı.

KORKUSUZ OLMA DÜŞÜNCESİ

Hasan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular? Şimdi kalktık, şuraya bakar mısın? Rejim değiştirmek için neler yapılıyor. Ben 1960 ihtilâlini ilkokulda yaşadım. 1980 ihtilâlini yaşadım. Bir sürü darbe girişimleri de oldu. Ben böyle bir şey görmedim. 1960 ihtilâlinde ilkokul talebesiyken, bizi bağırttılar ‘Olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu?’ şarkılarını söylettiler. Halâ kınıyorum. Şimdi, iyi niyet-kötü niyet bilmem ‘Ben dedim oldu’ deyip Ahmet’i alın, Mehmet’i alın diyor. Niçin? Allah’tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok.”

ÇİFTÇİ OLARAK GÜÇLÜYÜZ

Hasan İmamoğlu, kökenlerine vurgu yaparak, “Allah’a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer.” şeklinde konuştu.