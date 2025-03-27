Ailelere Özel Togg Araç Alım Desteği

ARAÇ ALIM DESTEĞİ HAZIRLANIYOR

Otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 veya daha fazla çocuklu aileler için bir araç alım desteği hazırlanıyor. Bu program çerçevesinde, ailelere Türkiye’nin elektrikli aracı Togg için finansman imkanı sunulacak. Özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uygun uzun vadeli finansman seçeneklerinin sağlanması planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİLE YÜKSEK TALEP BEKLENİYOR

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na yüksek talep olması öngörülüyor. Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranının artması, ailelerin mobilitesini artırarak, sosyal refah seviyesine katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ailelerin bu talebinin, sıfır ve yerli otomobillerle karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunu azaltacağı bekleniyor.

DESTEK, SATIŞLARA YANSIYACAK

Verilecek desteğin, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un satışlarına da olumlu yansımaları olacağı öngörülüyor. Bu durum, hem çevresel hedeflere katkıda bulunacak hem de ekonomik olarak yerli üretimi teşvik edecek.